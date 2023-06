Elisabetta Canalis, dopo la vittoria contro Rachele Muratori dell’anno scorso, torna sul ring del Night of Kick and Punch 14 “Black Tie Edition”, l’evento di kickboxing più famoso d’Italia, e vince. Il match tra la Canalis e Angelica Donati, tenutosi il 24 giugno alla Reggia di Venaria (Piemonte), è stato ripreso dalle telecamere di DAZN e ha attirato molta attenzione mediatica. L’incontro, basato sulle regole dello stile kick light, ha affascinato e tenuto con il fiato sospeso gli appassionati dello sport e i fan della showgirl, i quali in un primo momento erano preoccupati delle sorti della loro beniamina.

Infatti, la ex velina ha vinto ai punti, dimostrando abilità nei calci, ma la Donati ha tenuto testa nel primo round con alcuni colpi efficaci. Vittoria, la sua, accolta con gioia ma anche con umiltà, come testimonia il post che apparso nelle scorse ore ha commosso il web. “Grazie al mio maestro Angelo Valente – scrive a cornice di una foto che la ritrae durante il combattimento – ed a tutta la famiglia di @kickandpunch , questo sport mi ha aiutato ad attraversare momenti bui ed a credere in me stessa, ha fatto di me una donna più forte ed ancorata a terra nonostante appartenga ad un ambiente che ti fa credere che i privilegi che abbiamo siano scontati. A volte un gancio in faccia preso in allenamento ti riporta alla realtà e ti spinge a costruire la tua difesa , dentro fuori da un ring , tecnicamente ed emozionalmente”.

Conclude quindi con un ringraziamento alla sua sfidante e a tutte le persone che le sono state vicine: “Grazie ad Angelica Donati che è stata un’avversaria tosta, assolutamente non facile per me. Grazie a chi c’è sempre stato senza mai chiedere niente ma dandomi piu di quanto immagina e grazie ai miei amici, quelli che erano presenti e quelli che tifavano per me da casa. Porto questa coppa a Skyler che era sicura che mamma vincesse (non potevo deluderla)”.