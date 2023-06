Esattamente due anni fa erano in copertina su Vanity Fair. Lì si erano raccontati, condividendo emozioni e traguardi. Ma oggi, tutto è cambiato. Loro sono Giulia Stabile e Sangiovanni, entrambi ex Amici di Maria De Filippi. Lei, ballerina e conduttrice, ha vinto la ventesima edizione del reality di Canale 5, conquistando il pubblico con la passione e il talento in ogni coreografia. Lui, invece, nella stessa edizione ha trionfato nella categoria canto per continuare il successo tra Sanremo e altre hit (prime fra tutti Lady e Malibu). E adesso è pronto anche per esordire sul piccolo schermo accanto a Carlo Verdone. I due ex Amici si sono fidanzati nel 2020, facendo innamorare i numerosi fan che li seguono con affetto (1.6 milioni di follower su Instagram per Giulia, 1.4 invece per ‘Sangio’).

Ma in che rapporti sono adesso? Cosa sta accadendo tra i due? Non sono mai stati una coppia morbosamente social. Anzi, diversamente da quello che qualcuno si sarebbe potuto aspettare data la loro giovanissima età – 20 e 21 anni – hanno tenuto molto riservata la propria relazione. Certo, un minimo di esposizione mediatica era sottintesa, ma mai nulla che coprisse il loro lavoro, la loro carriera in fase di decollo. Inevitabile, però, una certa curiosità sulla loro storia d’amore che, pare sia giunta al termine. I due non hanno mai confermato ufficialmente l’indiscrezione, ma gli indizi sono diversi. Circa due mesi fa, su TikTok, un utente aveva commentato: “(Giulia, ndr) È ancora fidanzata con Sangio?”.

Quindi la ballerina aveva sbottato: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni, vi prego fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Una frase tagliente, ma che non sembrava fornire una risposta veramente esaustiva alla lecita curiosità del fan. Di recente, inoltre, intervistata da Grazia, Giulia ha dichiarato: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà sempre il mio primo grande amore”. Una risposto per nulla confortante. Non solo.

Lo scorso 21 giugno, l’account Instagram @InvestigatoreSocial (912.000 follower) ha scritto: “Sono stato il primo a comunicare una crisi ‘gigantesca’ tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Oggi purtroppo sarò il primo a comunicarvi che i due si sono definitivamente lasciati. Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali. Fonte mia al 100%”, ha assicurato. E, leggendo i commenti, sembra ci sia poco stupore. Insomma: la storia tra Giulia e Sangiovanni era già in crisi da tempo e adesso è definitivamente terminata? Al momento non c’è ancora alcuna conferma (né smentita) da parte dei diretti interessati.