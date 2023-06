Sono passati quasi trent’anni dal quel fatidico 1994 quando, da New Orleans, giunse la notizia della scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. All’epoca la ragazza, in viaggio negli Stati Uniti, aveva 23 anni e nonostante le diverse piste seguite di lei non c’è più stata traccia. In tutto questo tempo, il dolore di una madre che perde la propria ‘bambina’ non si è affievolito: la cantate non ha mai smesso, infatti, di sperare di riabbracciarla. E così, nella giornata del 23 giugno, l’anniversario della scomparsa, ha pubblicato un post che ribadisce il vuoto che ha nel cuore: “Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?“, scrive Romina a corredo di una foto che mostra il volto sorridente della ragazza.

