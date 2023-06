Festa del papà (in America si celebra il 20 giugno, ndr) in famiglia per Bruce Willis. All’attore è stata diagnosticata qualche tempo fa la demenza frontotemporale, malattia che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene cinematografiche per essere accudito dai familiari. E sono stati proprio loro a condividere sui social alcuni momenti della giornata passata insieme. In particolare, l’ex moglie Demi Moore che, pubblicando delle foto insieme a lui, alla figlia e alle altre figlie dell’attore, ha scritto: “Per sempre grata a te Bruce Willis per avermi dato queste tre bellissime ragazze. Adoriamo il nostro #girldad. Buona festa del papà!”. E proprio la sua famiglia allargata lo sta sostenendo con amore. Tant’è che dopo essere stato omaggiato con foto e dolci parole, sul suo profilo è comparso anche un tenero e divertente video che mostra Bruce, in tuta e calzini, che felice ‘balla’ insieme al’ex moglie e ad una delle loro tre figlie, Tallulah Willis. Tantissimi i commenti dei fan dell’attore, commossi dalle immagini.

