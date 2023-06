Le opposizioni hanno firmato una mozione unitaria sull’attuazione degli impegni previsti dal Pnrr. Il documento, che porta la prima firma dei capigruppo Pd, M5s, Avs e Aut, verrà presentato e votato in Aula al Senato nel pomeriggio. Italia viva – Azione invece ha presentato una mozione autonoma.

Tra gli impegni che le opposizioni chiedono al governo, quello di adempiere con urgenza agli impegni con le istituzioni europee, collaborando per “dare soluzione al ritardo nel pagamento della terza rata” e raggiungere gli obiettivi per la quarta, mantenendo trasparenza e “chiarezza di proposte e prospettive di cambiamento del Pnrr”. Inoltre si chiede l’inserimento nelle revisioni al Piano di interventi sul dissesto idrogeologico (urgenti anche in seguito agli eventi in Emilia-Romagna e Marche) e l’attenzione alla riserva del 40% di risorse per il Mezzogiorno. Il documento impegna inoltre il governo a “garantire la governance sui progetti alle Regioni e Province autonome” efficienti nella progettazione e spesa dei fondi. Nella mozione si chiede infine di procedere tempestivamente sul capitolo REPowerEU e di escludere l’uso delle risorse del Pnrr “per la produzione di armi e munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all’Ucraina”.