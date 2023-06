Sembra che quest’anno la regola aurea dei tormentoni estivi del 2023 sia quello di lanciare brani soprattutto se “in compagnia”. Del resto si sa, lo streaming comanda e quindi se più artisti si mettono assieme (meglio se popolari) più alte sono le possibilità di scalare le classifiche e rendersi, di conseguenza, più “appetibili” alle radio. Quindi il vecchio detto “meglio soli che mal accompagnati” si ribalta in “meglio bene accompagnati che da soli”.

I risultati? Dal punto di vista artistico alcuni sembrano frutto di uno studio attento al tavolino degli algoritmi di Spotify. L’eccessivo numero di collaborazioni potrebbe alla lunga risultare indigesto. Tornando ai numeri, nell’ultima rilevazione dei brani più passati in radio di Earone troneggiano (un po’ a sorpresa) i The Kolors, inseguiti da Marco Mengoni ed Elodie con “Pazza Musica” e al terzo posto “Disco Paradise” di Fedez con Annalisa e Articolo 31. Nella classifica Fimi dei singoli “suona” una musica totalmente diversa. Tedua con Sfera Ebbasta è primo con “Hoe”, seguono Ava con Anna & Capo Plaza e “Vetri Neri”, terzo Shiva con Sfera Ebbasta con “Un milione di volte”. Insomma i giochi sono ancora apertissimi. Tra i brani più interessanti sicuramente “Parafulmini” di Ernia, Fabri Fibra e Bresh e “Amore indiano” di Tommaso Paradiso e Baustelle. Paradiso ha anche un brano solista in gara “Viaggio intorno al sole”.

Tornando alla gara dei tormentoni e alle accoppiate artistiche segnaliamo i nuovi arrivati Boomdabash con Paole e Chiara e la loro “Lambada”, Ana Mena e Gue in “Acquamarina” (ma pare che Ana Mena tornerà con un altro artista con il quale ha dominato le classifiche estive qualche anno fa), poi ancora Tony Effe, Emma e Takagi & Ketra con “Taxi sulla luna” mentre Emma corre anche da sola con “Mezzo Mondo”. Il brano è appena uscito e la coppia sulla carta potrebbe destare interesse (oltre a insidiare la vetta dei tormentoni di quest’anno) Rovazzi e Orietta Berti insieme in “La discoteca italiana”. Lo stesso vale per Irama e Rkomi con “Hollywood”. Nek (che co-condurrà anche con Andrea Delogu il Tim Summer Hits su Rai2) e Francesco Renga già pronti per il tour estivo e l’evento il 5 settembre all’Arena di Verona hanno pubblicato il singolo “Il solito lido”. E poi ancora Mr. Rain e Sangiovanni in “La fine del mondo”, Shiva e Sfera Ebbasta con “Un milione di volte”, Achille Lauro e Rose Villain con “Fragole”, Gianni Morandi e Jovanotti in “Evviva!”, Zef e Marz feat. Elisa, La Rappresentante di Lista in “Tilt”, Shade e Federica Carta “Per sempre mai” e Gianmaria e Francesca Michielin “Disco dance”, quest’ultima ha appena pubblicato il singolo “Fulmini addosso” e a chiudere la coppia a sorpresa Boro e Oriana con “Coco Chanel”.

Dal talent “Amici di Maria De Filippi” sono in molti a lanciare un singolo estivo: Luigi Strangis e Matteo Romano con “Tulipani blu”, Angelina Mango in “Ci pensiamo domani”, Aka 7even ha pubblicato “Rock n roll” e c’è anche LDA con “Granita”, Wax carico con “Anni 70” così come la coppua Tommy Dali e NDG in“Miss”, infine c’è pure Deddy con “Balla (come la domenica)”.

E tutti gli altri? C’è chi corre in solitaria e tra questi c’è una delle sorprese dell’ultimo Festival di Sanremo Olly con “Tutto con te”, Fulminacci con “Ragù”, Madame con “Aranciata”, poi Rosa Chemical canta “Bellu Guaglione” mentre Giorgia ha lanciato la sua “Senza confine” e infine Daniele Silvestri con “Tutta”. Ci sono ancora Paola & Chiara in “Mare caos”, Rocco Hunt con “Non litighiamo più”, Ariete in “Un’altra ora” e l’energia di Elettra Lamborghini con “Mani in alto”, Dargen D’Amico con “Pelle d’oca”, Miss Ketha presenta “Profumo”, il ritorno di Aiello con “Mi piace molto”, la protagonista delle estati negli Anni 90 Alexia torna con un brano co-firmato da Danti “Proiettili e diamanti” e Mara Sattei in “Tasche” per chiudere Carl Brave con “Lieto fine”.

Ad accompagnare “Considera” di Colapesce Dimartino, un autoironico cortometraggio sui tormentoni estivi, poi sempre da Sanremo c’è Levante che è tornata mora per promuovere “Canzone d’estate”, Willie Peyote omaggia l’arte con “Picasso”, Charlie Charles ha lanciato “Obladi Oblada” con Ghali, thasup e Fabri Fibra, “La Noia” è il brano dei vincitori di “X Factor 2023” Santi Francesi, anche Baby K corre da sola e lo fa con “M’ama non m’ama”.

All’appello manca ancora il trittico Blanco Lazza e Sfera Ebbasta e la rivelazione di Sanremo 2023 Tananai che ha stregato tutti con la sua “Tango”. La partita è ancora aperta.