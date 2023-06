Nathalie Guetta ha una sorella gemella ma nessuno lo sapeva. O meglio, lei non ne ha mai parlato. Meglio ancora: ne ha parlato così poco che nessuno se n’è accorto. Ecco perché le dichiarazioni nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai1, hanno fatto clamore. L’attrice di Don Matteo ha atteso di essere davanti “allo specchio”, uno dei segmenti simbolo del programma condotto da Serena Bortone, per fare la rivelazione inaspettata: “Ho una gemella di nome Catherine”, ha detto commentando una delle fotografie che apparivano sullo schermo. Insomma, oltre al super dj internazionale David Guetta – la super star di famiglia – e al giornalista e parlamentare europeo Bernard, della famiglia Guetta fa parte anche una sorella non famosa e con un lavoro che non la porta a stare sotto i riflettori.

NATHALIE GUETTA RIVELA DI AVERE UNA GEMELLA

“Tutti quanti sono ossessionati con David e Bernard. Catherine io la chiamo Catu e lavora in un ufficio. Siamo nate con cinque minuti di differenza, prima lei e poi io. Siamo completamente diverse”, ha rivelato la Guetta. “Quando eravamo piccole, la mamma ci dava una paghetta minuscola per le caramelle. Dopo due ore, io non avevo più niente lei invece la settimana dopo aveva ancora un po’ di soldi. Non ci assomigliamo in niente: abbiamo caratteri diversi e non vestiamo nella stessa maniera. Pensa che quando siamo nate, lei pesava più di 3 chili, io un chilo e qualcosa: mi ha fatto un grande danno (ha detto ridendo, ndr). La mamma un giorno scoppiò a piangere perché comprò un pollo e pesava più di me. Ero pelle e ossa però quando litigavamo per le bambole, vincevo sempre io”.

IL RAPPORTO CON DAVID GUETTA E GLI ALTRI FRATELLI

Spulciando gli archivi delle vecchie interviste rilasciate dall’attrice – che da lunedì prossimo sarà sul set della nuova stagione di Don Matteo, la fiction sbanca ascolti di Rai1 -, si trova un’intervista rilasciata a Diva e Donna nel 2018, in cui parlò del rapporto con i fratelli e con la sua gemella. Seppur nati da madri diverse, Nathalie e i suoi fratelli David e Bernard sono molto uniti: “Con l’età ci siamo riavvicinati tutti e tre, anzi quattro, perché ho una sorella gemella che lavora in ufficio, ma siamo molto diverse”, disse. A proposito di Catherine, ieri dalla Bortone ha aggiunto che il legame tra di loro è solidissimo. “Lei è molto, molto protettiva con me. Io poi sono abbonata ai raggiri e lei mi dice sempre che non devo rispondere, mi protegge tanto”. Un affetto speciale che ha anche con i suoi nipoti: “Devo ringraziare con la faccia a terra i miei fratelli che mi hanno regalato i nipoti. Io non ho avuto figli e loro li adoro”. Poi, con la consueta ironia surreale, ha raccontato come li ha educati a non chiedere regali: “Quando erano bebè io non me la passavo bene economicamente, allora gli dicevo: ‘La zia è tirchia, non ti azzardare a chiedere regali’. E hanno capito la lezione senza essere traumatizzati. È andata molto bene”.