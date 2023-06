Melissa Satta si mostra al naturale, completamente senza trucco né filtri, in un video tutorial di make up e gli hater si scatenano. Sì, siamo davanti all’ennesima polemica social sull’utilizzo di trucco e fotoritocchi da parte di vip e influencer sui social. E, come si poteva immaginare, nei commenti al post dell’ex velina si è scatenata la guerra di giudizi tra chi la sostiene e chi la critica: “Acqua e sapone hai la pelle dei comuni mortali”, scrive un utente. E un altro: “Sei falsa! Al naturale sei mostruosa come tutte noi”, “Prima vi ritoccate, poi avete bisogno anche di trucco, che senso ha?”. Ma non sono mancati anche commenti di sostegno e apprezzamento: “Stupenda anche struccata, tutta invidia”, “Anche senza trucco sempre stupenda, ma come fai?”. Melissa Satta, da parte sua, non ha dato corda ai soliti leoni da tastiera e non è intervenuta nella discussione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue Italia (@vogueitalia)