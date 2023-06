Mentre l’ennesima indiscrezione sul divorzio tra Harry d’Inghilterra e Meghan Markle tiene banco in tutto il mondo, i duchi di Sussex devono già fare i conti con una separazione vera e pure multimilionaria: quella da Spotify, che ha congedato dopo meno di tre anni la coppia reale e fatto sapere che non ci sarà la seconda stagione del podcast dell’ex attrice, Archetypes. Il motivo? Riassumibile in “tanto rumore per nulla”. L’accordo da 20 milioni di dollari tra il colosso dello streaming e la società di produzione audio della coppia, la Archewell Audio, era stato firmato nel 2020 ma secondo il Wall Street Journal il podcast non ha raggiunto “il benchmark di produttività per ricevere il pagamento completo”. Tradotto, le conversazioni tra Meghan e le donne potenti intervistate nel corso delle puntate non hanno fatto il botto sperato.

Nonostante la super pubblicità fatta per lanciare il podcast, nonostante il buon risultato di stream e il livello delle ospiti che discutevano di stereotipi di genere e condizione femminile (da Serena Williams a Mariah Carey), non è stato raggiunto il target ipotizzato. Questo ha prodotto una frattura con Spotify che, secondo Variety, si sarebbe aspettata di ricevere più materiale da parte della Markle, la quale non avrebbe invece rispettato la scaletta delle consegne. “È stato deciso collegialmente di interrompere la nostra collaborazione”, si legge nel comunicato congiunto diramato la notte scorsa. Parole che sembrano voler edulcorare la situazione. Di fatto, il rapporto con la multinazionale svedese è finito in maniera brusca e pure plateale, proprio mentre il “brand” Harry & Meghan sembra non creare più hype come in passato. I Sussex però tirano dritti e hanno già fatto sapere di essere pronti a traslocare il loro podcast su un’altra piattaforma. Ma troveranno chi ancora è disposto a pagarli così tanto per un prodotto tutto sommato dimenticabile?