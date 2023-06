Thirty Seconds To Mars è infatti uno scalatore professionista: per la sua ultima impresa aveva scelto un palazzo di Berlino in cui alloggiava, edificio scalato anche questo coraggiosamente a mani nude e senza protezioni.

Leto, arrivato a Milano per promuovere It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, il nuovo album della band fondata dall’attore insieme al fratello Shannon, che uscirà il 15 settembre, si è fatto tentare di nuovo, e nei ritagli di tempo libero tra le ospitate nelle diverse trasmissioni televisive, ha pensato bene di raggiungere un nuovo “traguardo”.