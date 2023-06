“Scusate, ma un mio film in onda in questi giorni?“. È la frase che Elena Sofia Ricci “fa dire” a Francesco Nuti. Ovviamente il suo è uno sfogo, perché la morte dell’attore avvenuta il 12 giugno è passata nettamente in secondo piano essendo capitata nello stesso giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi. E le tv hanno mandato in onda contenuti a ciclo continuo (reti Mediaset in simulcast ma anche RaiUno, La7 e canali alla news), tra notizia e funerali. Il tempo per mandare il onda un film del grande attore e regista scomparso c’era? Andava trovato. E invece nessuno ha programmato una delle chicche per il grande schermo realizzate da Francesco Nuti. Dimenticato troppo presto in vita, anche quando ha dovuto affrontare un lungo e doloroso periodo, nemmeno in occasione della sua scomparsa i media italiani gli hanno restituito lo spazio che merita.