Il noto ‘chirurgo dei vip’, Giacomo Urtis, si è raccontato alla rivista Novella 2000. Nell’intervista racconta dei diversi ritocchini a cui si è sottoposto e annuncia che al momento non ha intenzione di fermarsi, tant’è che a settembre ne ha già in programma un altro: “Non do approfondimenti. Vi anticipo solo che che ha a che fare con il viso”, spiega Urtis. E proprio il viso è stato il protagonista dei recenti interventi. L’ex concorrente del GF Vip ha ammesso di essersi alzato la punta del naso per “acquistare un’aspetto vagamente femminile”, come lui stesso dichiara, e di essersi sottoposto al lip lift, allo scopo di ridefinire i contorni delle labbra senza gonfiarle. Modifiche le sue che, però, non sono passate inosservate e dal web, vedendo una certa assomiglianza con Ilary Blasi, arrivano i rumors che stia prendendo ispirazione proprio da lei. A queste insinuazioni il chirurgo replica: “Forse, o potrebbe essere lei ad ispirarsi a me, che in una puntata de L’Isola dei famosi ha sfoggiato un taglio di capelli identico al mio. Coincidenza? Bho, chissà… Comunque Ilary mi piace molto”. Per quanto riguarda il resto del corpo afferma: “Quanto al corpo l’ho già plasmato a mio piacimento e sono soddisfatta. Va da Dio! Magari potrei tornare moro, ricco o chessò io, maschiono”.

E ancora, Urtis spiega: “Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny, ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avevo ancora fatto chiarezza in me stesso. E un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza. Ieri ero in aeroporto e ho sentito un ragazzo, con indosso una parrucca bionda, dire all’amico di essersi vestito da Giacomo Urtis. Quando mi ha visto per poco non è svenuto. Mi imitano, ma in fondo non sto facendo nulla di sbagliato. Se qualcuno mi prende a modello, perché biasimarlo?”.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, dichiara di avere le idee chiare e di non essere pronto per una relazione che sia ‘per sempre’: “Ho origini venezuelane, che fanno di me una persona volubile, un po’ come Belen Rodriguez. Oggi potrei dirti ‘ti amo’, domani ‘adios'”. Tuttavia, non nasconde di avere molti corteggiatori, soprattutto uomini eterosessuali: “Sono molto corteggiata da uomini etero, e talvolta mi capita di ricambiare l’interessa, salvo poi stufarmi per la loro ostinazione a mantenere il piede in due staffe. Ad alcuni ho chiesto ‘se mi ami, perché non lasci la tua ragazza?’. Mi hanno risposto ‘perché mi fa pena’. Come si può portare avanti una storia in nome della compassione? Io non potrei mai, ho bisogno di passioni travolgenti”. Infatti, indipendentemente dal genere, la sua attrazione per qualcuno deriva da come lo fa stare: “Mi sento sedotto da chi mi fa stare bene, indipendente dal fatto che sia maschio o femmina. In una relazione non esiste solo il se**o, attività nella quale non sono nemmeno così bravo, nonostante la gente immagini tutt’altro. A letto so fare bene solo un paio di cose”.