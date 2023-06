È stato assolto oggi dalla Corte d’Appello di Roma il generale dei carabinieri Tullio Del Sette, che era stato condannato in primo grado per rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento in uno dei filoni della maxi inchiesta Consip. Nel gennaio del 2021 Del Sette era stato condannato a 10 mesi. Oggi i giudici della Terza Sezione hanno fatto cadere l’accusa, “perché il fatto non sussiste“. I difensori Fabio Lattanzi e Carlo Bonzano si sono detti soddisfatti, aggiungendo che “si tratta di una decisione che finalmente restituisce al generale Del Sette ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri l’onorabilità che gli era stata ingiustamente sottratta”. Si evolve così uno dei tasselli del caso Consip, snodatosi a partire dal 2016 in molteplici filoni di inchiesta divisi tra le Procure di Roma e Napoli e incentrato sul super appalto Facility management(Fm4) indetto nel 2014 da Consip – la società del ministero dell’Economia che opera per la gestione degli acquisti di beni e servizi per conto della Pubblica amministrazione – per l’affidamento dei servizi gestionali di uffici pubblici, università e centri di ricerca, dal valore di 2,7 miliardi di euro.