“Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario padre per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme”. Sono queste le parole con cui Carla Elvira dall’Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi, ha voluto ricordare l’ex presidente del Consiglio scomparso lunedì 12 giugno. La madre di Marina e Pier Silvio ha sempre mantenuto un estremo riserbo e non ha mai rilasciato dichiarazioni sull’ex marito: anche ora ha affidato il suo cordoglio ad un necrologio pubblicato sul Corriere della Sera che si conclude con “un abbraccio infinito”. La prima signora Berlusconi sposò Silvio il 6 marzo 1965, dopo averlo conosciuto l’anno precedente. Dal loro amore nacquero Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. Una storia che durò circa 20 anni, fino a quando i due nel 1985 ufficializzarono la separazione. Riservata, elegantemente silenziosa, di lei non si trovano interviste e le foto pubbliche sono rarissime. Una delle ultime risale al 2009, quando a Marina Berlusconi venne consegnato l’Ambrogino d’Oro.