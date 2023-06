Antonio Andrea Pinna, ex vincitore di Pechino e creatore del blog Le perle di Pinna, ha deciso di parlare della fine della sua amicizia con Tommaso Zorzi. Sono passati tra anni dai fatti: “Se Tommaso vuole querelarmi che lo facesse, ma la querela funziona se tu racconti una balla, se racconti la verità le querele cadono. […] Il fatto è successo tre anni fa, io ero all’apice (nell’umiltà) della mia carriera, lui no. Io e Tommaso eravamo molto amici tant’è che pure sua mamma mi ha invitato a passare il Natale a casa sua”. Queste le premesse prima di raccontare nel dettaglio: “È stato il periodo più brutto della mia vita, ho provato a suicidarmi ventidue volte (…). La mia famiglia ha molto sofferto di questo perché c’era il Covid e non potevano raggiungermi. L’unico modo che avevo per far capire alla mia famiglia che stavo bene era pubblicare ogni dodici ore una storia su Instagram”. Poi entra nel dettaglio e parla della sua salute mentale: “Io sono bipolare e in quel periodo ero all’apice della malattia e la terapia che seguivo era sbagliata. Mi sono fatto ricoverare in una clinica psichiatrica per tre settimane: ho un disturbo bipolare di tipologia A, che è il peggiore in assoluto, ovvero che se non ti curi muori. Tutti i miei amici lo sapevano, Tommaso compreso“. Questa lunga premessa serve per arrivare all’episodio che ha portato alla fine dell’amicizia: “Quel giorno, appena mi sono accorto che non avevo messo storie su Instagram decisi di pubblicare un meme. In quel momento non potevo filmarmi così ho deciso di pubblicare una foto che mi aveva inviato un mio ex fidanzato. […]. Nel meme c’erano due bambini che giocavano a Indovina Chi? e uno chiede all’altro ‘Respira o no?’ e la bambina risponde ‘Sì, respira’. Era uno di quei meme che per capirli andavano aperti tutti e io non lo avevo fatto. Nell’immagine sotto c’era George Floyd“.

Pinna spiega che il meme è rimasto online sette minuti perché, su suggerimento di una sua amica, lo ha cancellato. Zorzi però aveva fatto in tempo a screenshottarlo, ripostandolo con la frase: “Pinna fa finta di avere problemi psichiatrici quando è semplicemente un grandissimo razzista“. E Pinna prosegue: “Mi ha messo nella m*rda. Ho passato l’inferno […] Mi sono fidato della persona sbagliata”, chiosa. Spiega poi delle diverse occasioni di lavoro persa ma chiude dicendo: “L’ho perdonato perché alla fine mi sono accorto che quello che ha fatto la figura di m3rda è stato lui. Io l’ho perdonato perché mi dispiace: la cattiveria che lui ha utilizzato mi fa venire talmente i brividi che vorrei abbracciarlo e dirgli ‘non farlo più’”. Al momento Tommaso non ha ribattuto e chissà se lo farà mai.