La lite in diretta tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi a Uno Mattina in Famiglia ha fatto il giro del web. Il conduttore ha poi postato sui social lo spezzone appena precedente della clip condivisa migliaia di volte, nel quale si vede il momento che lo avrebbe portato a sbuffare (ci sono versioni contrastanti, è stata solo un’espressione dedotta?): “Accompagna donne gratis ad ultimo appuntamento con ex violenti”, il titolo letto da Ippoliti. Il collegamento sotteso è all’omicidio del Giulia Tramontano e del figlio che portava in grembo. “C’è una persona che si presta ad aiutare le donne quando gli ex violenti dicono vediamoci per parlare. Lui le accompagna all’ultimo appuntamento, c’è da fare un applauso. Ce ne fossero di persone che, come gli angels, fanno servizio sociale. È tutto gratuito, possono andare in qualsiasi luogo e a qualsiasi ora. Beate queste persone”, il commento di Ippoliti.

Lucio Presta, influente agente tv, è intervenuto sui social per rispondere a Giuseppe Candela, che aveva postato il video della lite: “Ignobile inserire nella rassegna stampa la notizia che uno è disponibile ad accompagnare donne ad ultimo appuntamento con ex violenti. Ti sembra una notizia da inserire con quello che è accaduto di recente e scherzare sul tema? Si vergogni Ippoliti”. Il giornalista ha allora replicato: “No, ma un professionista navigato come Timperi può evitare di sbuffare e affrontare il tema dietro le quinte o dirlo apertamente in pubblico. Così non ha senso. Che Ippoliti sia un mistero televisivo è chiaro a tutti”. Molti i commenti sulla falsariga del manager e del giornalista, tra chi ha condannato il commento di Ippoliti e chi sostiene che non si debba sbuffare di fronte a un collega che sta facendo il suo lavoro, che verosimilmente era stato concordato con autori e regia.