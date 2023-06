Spiace a noi, averlo dovuto vedere così, trascinato qua e là come un oggetto inanimato, marionetta gonfia e distrutta, sottoposta al cinico voyeurismo di uno showbiz intenerito ed ipocrita. Quello stesso Francesco Nuti folgorante e abile interprete di una commedia all’italiana che lo vide straordinario protagonista per tutti gli anni ottanta. Così FQMagazine attraverso la penna di Davide Turrini, per dire addio al un grande attore e regista. Una vita, quella di Nuti, divisa tra il grande successo e la tragedia degli ultimi anni. Due vite.

La depressione arriva cattiva, coincide con i consensi non più mirabolanti al botteghino, negli anni ’90. Le cronache del 2003 accennano anche a un tentato suicidio. Alla vigilia del ritorno sul set, il 3 settembre 2006, cade dalle scale della sua abitazione e sbatte la testa. Ricoverato d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, a causa di un grave ematoma cranico, entra in coma, dal quale esce il 24 novembre 2006. Viene trasferito nell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca), sede di un centro specializzato nella riabilitazione neuromotoria e nel febbraio 2009 torna nella sua casa di Prato, assistito dal fratello Giovanni, medico e compositore, suo collaboratore in diversi film: ma non sarà più autonomo, con difficoltà serie agli arti e difficoltà di linguaggio, costretto a vivere su una sedia a rotelle.

Nel gennaio 2016 Nuti è salito alla ribalta della cronaca per una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto suo malgrado: il suo badante georgiano di 35 anni viene denunciato per maltrattamenti nei confronti dell’attore pratese da tempo immobilizzato a letto. Un anno dopo il licenziamento, il georgiano viene arrestato perchè accusato di far parte di una banda di connazionali dedita ai furti nei negozi. Nel settembre 2016 Nuti viene ricoverato nel reparto di rianimazione del Cto dell’ospedale fiorentino Careggi per una emorragia cerebrale.

Negli anni successivi è stato in cliniche riabilitative a Roma. Nell’estate del 2017 la figlia di Nuti, Ginevra, nata dalla relazione con l’attrice Anamaria Malipiero, rilasciò un’intervista affermando: “Adesso che sono maggiorenne ho chiesto di essere l’unica tutrice di mio padre perché penso che nessuno meglio di me possa prendersi cura di lui”.