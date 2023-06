Michela Murgia fermerà le uscite pubbliche. Lo ha annunciato la stessa scrittrice nelle sue storie di Instagram. “Sto tornando a casa da quella che era l’ultima uscita pubblica che conto di fare per i prossimi sei mesi“, ha scritto nelle stories dopo aver partecipato all’incontro su Fernanda Pivano a Torino nell’ambito dell’evento Archivissima, il festival dedicato alla promozione dei patrimoni e delle storie conservate negli archivi storici. “Grazie degli inviti che mi state facendo – ha aggiunto – Non ho le forze né il tempo per accettarli il mio prossimo tempo è per chi amo“. “Non farò neanche presentazioni di Tre ciotole (il suo ultimo libro ndr.)”, ha continuato.

Poco più di un mese fa la scrittrice e attivista aveva detto al pubblico della sua malattia: un cancro al quarto stadio con “metastasi già ai polmoni, alle ossa, al cervello”. Da allora l’attivista ha condiviso alcuni momenti della sua malattia e raccontato di stessa a cuore aperto. Ad esempio ha ripreso e condiviso con i suoi follower il momento in cui si è rasata i capelli. O, ancora, ha celebrato la sua famiglia queer non tradizionale. Senza mai lasciare indietro le sue battaglie e le sue denunce. Come quella fatta, via social, il 2 giugno, dopo la parata per la Festa della Repubblica.