Un menu firmato Gianfranco Vissani e un cerimoniere “speciale”. Italo Bocchino si è sposato sabato 10 giugno con la sua chirurga estetica, Giuseppina Ricci, dalla quale, ha ammesso lui stesso, si fa fare un ritocchino “ogni tre settimane”. Il direttore editoriale del “Secolo d’Italia” ha scelto Ronciglione come location per le sue nozze: un rito civile celebrato dall’ex presidente della camera e leader di Alleanza nazionale Gianfranco Fini che, per l’occasione, ha indossato la fascia tricolore.

Alla cerimonia erano presenti circa 400 invitati, amici, colleghi ma anche personalità e volti noti, e, soprattutto, politici, come il ministro Gennaro Sangiuliano e il deputato Giovanni Donzelli.

La “regia gastronomica”, invece, è stata affidata a Gianfranco Vissani. Secondo diversi siti online, tra cui Etrurianews, il menu prevedeva una lasagna con pomodori arancioni e basilico, salsa di pesto e more, un riso Carnaroli con uva e olio di rosmarino, pallotte cacio ova. E poi, ancora, una stecca di vitella con purea di patate e una torta di fragoline con salsa di caramello salato, gelato di piselli e arancia candita, pesche alle mandorle salate. Come vini, scrive ancora il giornale, Franciacorta Mille dei fratelli Muratori; Grecante di Arnaldo Caprai; Merlot Lapone; Florus Banfi.

Dalle foto circolate, la sposa indossava un abito con un pizzo pregiato e una scollatura ampia. Mentre Bocchino indossava un abito classico con una cravatta viola.