Con in mano lo striscione “Queeresistenza” al motto “orgoglio libera tutti”, è partito il Pride di Roma da piazza della Repubblica. Sono migliaia le bandiere arcobaleno che stanno sventolando per le strade della Capitale. In testa al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, assieme agli assessori, e ai presidenti di Municipio, con gli organizzatori del Roma Pride. Dietro i 35 carri: ad aprire la sfilata quello del coordinamento Roma Pride. Tra i primi carri, quello del Muccassassina e del Mario Mieli. Presenti anche diversi gruppi politici: in piazza il Pd del Lazio, con il capogruppo Mario Ciarla Daniele Leodori, Emanuela Droghei e Michela Califano, Nicola Zingaretti, Alessandro Zan e Cecilia D’Elia, Marco Furfaro. Schierato anche il gruppo di Più Europa, con Emma Bonino assieme a Riccardo Magi, già sul loro carro. Poi alcuni delegati del Movimento 5 stelle. E ancora la deputata Maria Elena Boschi, con una delegazione di Italia viva.