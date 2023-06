Meghan Markle, moglie del Principe Harry, sarebbe effettivamente pronta per tornare nel mondo social. Presunti inseguimenti da parte di paparazzi, interviste, un podcast, una docu series su Netflix e un libro bestseller di Harry. Ora Markle vuole tornare al web e punta a diventare influencer.

Tornare sì, perché la duchessa di Sussex, oltre all’indiscussa attività di attrice, fino al 2017 è stata proprietaria di un blog molto seguito (e poi inevitabilmente chiuso): “The Tif”. E ancora, ha vissuto l’apertura dell’account Instagram istituzionale @sussexroyal e poi l’improvvisa chiusura nel 2020 dopo la rottura con la Royal Family.

Così secondo Il Times oggi Meghan avrebbe tutte le carte dalla sua parte per tornare con un profilo Instagram personale. Una proposta che, sempre secondo il quotidiano, la duchessa avrebbe accettato con molto entusiasmo per poter continuare a coltivare quel legame diretto con i suoi fan e per risollevare l’opinione e il gradimento popolare di una famiglia che, dopo gli ultimi rumors, sta iniziando decisamente a vacillare. Non solo: secondo Alison Bringé, analista della società di performance di Launchmetrics, Meghan Markle potrebbe diventare presto l’influencer più pagata al mondo (anche più di Chiara Ferragni, sì). “Sarà l’influencer più pagata al mondo, ogni suo post potrebbe valere fino a 300 000 euro”, assicurano analisti e addetti ai lavori. Come potrebbe reagire Re Carlo non è dato saperlo. Ciò che è certo è che l’ex coppia reale sarebbe sicuramente più esposta mediaticamente.

E questa, diciamocelo, potrebbe essere la prova definitiva per il rapporto tra Meghan e il marito Harry. Tra selfie, stories e post passare dai “Ferragnez” ai “Sussex” è un attimo. Chissà.