I riflettori su Buckingham Palace sono sempre accesi. Dopo la fastosa incoronazione di Re Carlo III, in questi ultimi giorni i tabloid inglesi non stanno parlando d’altro che di Harry e Meghan. Il motivo? Un ipotetico incidente d’auto “vicino alla catastrofe” a causa di numerosi inseguimenti da parte di paparazzi. Martedì 16 maggio, stando a quanto raccontato da BBC, i Sussex sono saliti in un taxi insieme alla madre di lei, Doria Ragland, dopo essere aver partecipato alla cerimonia di premiazione di Markle per Women of Vision. Poi sarebbe avvenuto un inseguimento in cui si sarebbe “sfiorata la catastrofe”. Una scena che, senza dubbio, rimanda indietro con il tempo alla memoria di LadyD e la sua ribellione a quella vita troppo stretta, ma che non coincide del tutto con la versione del tassista.

A prescindere dall’esatta ricostruzione, comunque, Harry e Meghan non hanno voluto in alcun modo commentare l’accaduto ma, al tempo stesso, pare che neanche Re Carlo III e il resto della Royal Family si siano particolarmente interessati, tanto da non contattare neanche i duchi di Sussex, secondo quanto riporta PageSix. La risposta della Royal Family a tutto sarebbe dunque “non ci interessa”.

Si tratta però di un retroscena: nessuno della famiglia reale ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti. Per quanto riguarda l’incidente, comunque, stando alla versione del tassista, Harry e Meghan avrebbero esagerato con il racconto fornito dal loro portavoce: “Ha provocato molte collisioni, sono state coinvolte altre vetture, siamo stati vicino alla catastrofe”. La coppia, inoltre, avrebbe chiesto i filmati all’agenzia di paparazzi Backgrid, la quale però avrebbe respinto la richiesta. “In America la proprietà appartiene al proprietario. Nessun soggetto terzo può avanzare pretese sulle proprietà altrui, come forse possono fare i Re. Forse dovreste spiegare ai vostri clienti che le norme britanniche a proposito di ‘Prerogativa reale’, che dispongono che i sudditi consegnino i propri beni alla corona, sono state respinte da questo Paese molti anni fa”, ha fatto sapere l’agenzia. Cosa accadrà ora? La risposta della Royal Family appare sempre la stessa: “Non ci interessa”.