È tutto pronto per Temptation Island. Il docu-reality di Canale 5 scalda i motori in vista della partenza della nuova edizione prevista per lunedì 26 giugno in prima serata, e nel frattempo svela a poco a poco il cast ufficiale. Sui profili social della trasmissione, infatti, è stata caricata la clip che introduce al pubblico Gabriela e Giuseppe, i primi protagonisti annunciati.

Sentite il crepitio della legna al falò di confronto? Vedete i cervi correre in riva al mare portando con fierezza le corna in testa? Allora siete pronti per Temptation Island, che torna ad animare le sere d’estate del pubblico di Canale 5. In attesa di osservare fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici alle prese con pene d’amore e giochi di seduzione, sui social è stata presentata la prima coppia che prenderà parte al programma.

Chi sono Gabriela e Giuseppe – Insieme da 7 anni, è lei a raccontare in modo colorito le ragioni che l’hanno convinta a partecipare alla trasmissione, dopo aver scoperto la presenza del compagno su un sito di incontri: “Ciao sono Gabriela, io e Giuseppe siamo fidanzati da 7 anni. Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri, però per sbaglio, il cretino, ha dato il mio numero. Mi arriva un messaggio su Whatsapp con scritto: ‘Ciao stasera ci dobbiamo vedere?’”. La ragazza non risparmia un’ulteriore bordata al proprio partner: “Ma poi che scemo, a stento sa parlare italiano, si faceva chiamare ‘American boy’”. E lui come reagisce? Le premesse non sono delle migliori. Sfoggiando un sorriso, prende posto accanto alla fidanzata senza proferire parola.

Chi non ha ancora prenotato le vacanze o si troverà a trascorrere il periodo estivo in città per motivi lavorativi non abbia paura: il “viaggio nei sentimenti” non costa nulla e si può fare comodamente dal divano di casa osservando le rocambolesche dinamiche delle coppie italiane medie. Ricordandosi una volta di più che, a volte, essere single non è così male.