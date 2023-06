Il titolo del video è chiaro, “Che fine ha fatto Luis“. Il protagonista è Fedez. Lo studio è quello di Muschio Selvaggio, il podcast che il rapper conduceva appunto insieme a Luis Sal. Scomparso improvvisamente dai radar, e non solo dal programma ma anche dai social, molti fan hanno chiesto e richiesto spiegazioni senza ottenere risposta: che fine ha fatto Luis Sal? Ora Fedez chiarisce: “Finalmente vi darò le tante agognate spiegazioni sulla ‘sparizione’ di Luis e vi dirò perché non ho potuto farlo prima. Mi sarebbe piaciuto – continua in rapper incespicando leggermente a dispetto della sua proverbiale sicurezza nel parlare – che a spiegare come mai non è più nel podcast fosse lui, per rispetto di questi tre anni di lavoro e del pubblico. Si sono create delle speculazioni immense, dei gossip totalmente fantascientifici quando la verità è molto meno tragica di quanto si possa pensare”.

Il rapper chiarisce: “Fin da quando ho cominciato a registrare le ultime puntate da solo io e Luis sapevamo che lui non ci sarebbe più stato” e aggiunge di aver chiesto al management di Sal, dopo 3 puntate, di dire che il collega più fatto parte del progetto. Non dirlo, secondo Federico Lucia, “ha irrimediabimente danneggiato il progetto” e qui il riferimento è al fatto che sotto ogni video, moltissimi sono stati i commenti dedicati alla ‘sparizione’ di Luis, di gran lunga più numerosi di quelli inerenti all’ospite della puntata. Il video scorre e l’attesa del motivo si fa sempre più pressante ma Fedez aggiunge che ora per lui trovare degli ospiti è diventato sempre più complicato perché nessuno è contento di andare lì, parlare un’ora e leggere commenti solo su Luis. “Mi è stata negata la possibilità di dare spiegazioni e questo credo sia stato fatto per un motivo specifico e poco corretto, dal mio punto di vista“. Il rapper parla quindi del format, della spontaneità e della liberà di espressione. Non è mai stato un “progetto che verteva a guadagnare dei soldi”. Tante, secondo il cantante di Disco Paradise, le offerte rifiutate per “non contaminare i contenuti”.

Ma qual è il motivo per cui Luis Sal non c’è più? “C’è stata una parentesi che è stata più lavorativa che divertente che è stata la parentesi di Sanremo. È stato un progetto voluto fortemente da me. Né io né Luis siamo stati pagati. Tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. È stata una parentesi impegnativa. Luis in prima battuta non era d’accordo. Poi, ha accettato di farlo. È stata un’esperienza complicata e personalmente lo è stata anche perché la mia salute mentale non era al top. Successivamente alla fine di questo progetto c’è stata una discussione lavorativa in cui ho fatto notare semplicemente a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua. Una discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare e alla fine, con mio grande stupore perché non avevo ricevuto campanelli d’allarme, di fatto lui mi ha mandato un messaggio con scritto ‘il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più farlo'”.

Fedez continua: “Devo essere totalmente sincero, io non l’ho presa benissimo, ci sono rimasto molto male, anche perché avevamo fondato una società qualche qualche settimana prima e questo ha portato a uno scenario complicato”. Alcuni si chiederanno, perché Luis è ancora nella sigla? “Perché ad oggi il podcast è ancora di Luis. Avevamo fatto una società al 50%, se volete un consiglio ‘non fate mai una società al 50%’. Luis non partecipa alle puntate, alla vita della società Muschio Selvaggio, che invece porto avanti io con grandi difficoltà interne. Fino a che, spero, non si trovi una soluzione. Questo è quanto. Tramite il management, Luis sa che è sempre il benvenuto per fare delle puntate, questi microfoni sono aperti in caso avessi detto qualcosa che non corrisponde a verità o che necessita di più chiarezza. Quello che dovete sapere è che Luis non ci sarà quindi chi lo seguiva solo per lui sappia che non c’è più. Se potete gentilmente sfogatevi sotto questo video e portare rispetto per gli ospiti…”.

La chiosa? “Ovvio che questa mi abbia portato tanto dispiacere… Sono cosciente che la narrazione che verrà fatta è ‘Fedez litiga con tutti’. La cosa che mi dispiace di più è che per lavoro si è rotto un rapporto che andava oltre il lavoro. Non è stato un periodo facile, tenevo molto a Luis e credo che lo abbiate visto tutti in questi anni e se non lo avete visto sappiate che ci tenevo molto a questo rapporto. È strano portare avanti questa cosa da solo, però non mi sento di buttare comunque via tre anni di lavoro”.