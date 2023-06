L’idea gli è venuta guardando una ragazza che, a furia di pubblicare su TikTok video che la ritraevano mentre metteva della salsa piccante su una salsiccia, era stata ingaggiata dai marchi per promuovere le loro salse. “Ho pensato che se fossi stato abbastanza creativo da interpretare una persona non viva, avrei potuto attirare l’attenzione di uno show televisivo o di una casa di produzione cinematografica. E, come dire, ha funzionato”. Josh Nalley, 42enne del Kentucky, racconta così al Courier Journal l’incredibile vicenda che lo vede protagonista. Per 321 giorni, infatti, si è finto cadavere, condividendo sulla piattaforma social le immagini delle sue performance, ed è stato notato dagli autori della serie tv CSI: Vegas che lo hanno arruolato proprio per fare la parte di un morto.

Basta dare un’occhiata al suo profilo TikTok dal nome eloquente “@living_dead_josh” per accorgersi dei progressi fatti dall’uomo, che si è allenato ed ingegnato per fingersi cadavere al meglio e in diverse situazioni. “Non mi piace parlare davanti alla telecamera, ma posso sdraiarmi lì e comportarmi come se fossi morto abbastanza facilmente. Dopo aver svolto più di 300 di questi post, sono progredito e migliorato – ha spiegato -. All’inizio, potevi vedermi respirare, o il sangue finto sembrava davvero brutto. Ho smesso di usare il sangue e sono migliorato nel trattenere il respiro”. Tutto pur di farsi notare dal mondo del cinema e realizzare il suo sogno di prendere parte ad un film o una serie tv.

“Raramente troviamo un attore così preparato a interpretare un cadavere come Josh“, ha detto uno degli autori della serie, Jason Tracey, parlando con il quotidiano The Post. “È stato un piacere vederlo lavorare. È un professionista in questa faccenda del fingersi morto”, ha aggiunto sottolineando di essersi imbattuto proprio in uno di questi suoi video diventati virali. Neanche a dirlo, per annunciare ai suoi follower che ce l’aveva fatta, ha girato un video in cui si finge morto sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles mentre in sottofondo risuona la sigla della serie tv, “Who Are You?” dei The Who.