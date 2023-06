Si chiamerà Pontesullostrettonews.it e sarà una testata online tutta dedicata al ponte sullo Stretto di Messina, con l’obiettivo dichiarato di “contrastare le fake news” e fare da “sentinella” sulla realizzazione dell’opera. Il nuovo progetto editoriale, spinto dalla Lega, è stato presentato mercoledì al Senato. A dirigerlo è stato chiamato Davide Gambale, giornalista esperto di calcio messinese e autore di saggi dai titoli piuttosto “schierati”: “Le foibe. Dalla Sicilia al Carso”, “Le foibe. Il sacrificio degli italiani”, “I nemici del Cavaliere: genesi dell’antiberlusconismo e sviluppo della rete politico-mediatico-giudiziaria”. Nelle scorse ore, peraltro, il neo-direttore ha postato una foto notturna di Roma che raffigura il balcone di Mussolini a palazzo Venezia, con il commento “La storia è storia…“. Raggiunto dall’AdnKronos, la definisce “solo una battuta“: “Non volevo fare alcun riferimento al fascismo”, assicura.

Gambale è tuttora direttore (“ancora per poco”, dice all’agenzia) di messinaoggi.it, un altro sito d’informazione dedicato alla città dello Stretto, finanziato tra l’altro da Caronte Tourist, il gruppo che fornisce il principale servizio privato di traghetti tra Calabria e Sicilia, grande sponsor dell’opera (nei giorni scorsi ha ospitato su una delle sue navi un convegno con la partecipazione del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini). Il neo-direttore precisa di non voler puntare ai sette milioni per la comunicazione stanziati nel decreto Ponte: “Ci autofinanzieremo, stiamo raccogliendo fondi da privati che come lo Stato scommettono sul Ponte e ne hanno colto le potenzialità di sviluppo. Non ci interessa la pubblicità istituzionale”.