Madre e figlia sono accusate di aver ucciso la nonna di 71 anni smembrandola con una motosega e bruciandone il corpo su una griglia a carbone. La polizia ha scoperto la tragedia dopo aver fiutato i resti dell’anziana in decomposizione. È successo a Landover, nello stato del Maryland. Protagoniste della vicenda sono Candace Craig, 44 anni, e sua figlia di 19 anni Salia Hardy. Sarebbero loro, secondo la polizia della contea di Prince George, le responsabili della morte di Margaret Craig. Lo scorso 2 giugno gli agenti hanno risposto alla chiamata di una persona non identificata che si diceva preoccupata per la salute di Margaret, non avendone notizie da giorni. Per questo motivo le forze dell’ordine sono intervenute imbattendosi in “quella che sembrava essere materia cerebrale” riposta in sacchi della spazzatura, come emerge dai documenti del tribunale.

LA MACABRA SCOPERTA – Quando la polizia è entrata nel seminterrato, “ha riconosciuto l’odore di putrefazione e ha osservato sangue e tessuti organici sul pavimento vicino a tre sacchi della spazzatura di plastica bianca”. Ha inoltre rinvenuto un coltello sul pavimento, una motosega, utensili da taglio, materiali per la pulizia sparsi nelle vicinanze e schizzi di sangue in tutto il locale. Candace Craig è accusata di omicidio di primo e secondo grado, mentre Hardy è accusata di favoreggiamento. Il 3 luglio è prevista un’udienza preliminare.

L’ACCUSA – Sia Candace sia Salia si trovano ora sotto la custodia del dipartimento penitenziario della contea di Prince George, mentre la polizia sta indagando sul movente che ha portato alla tragedia. L’episodio sarebbe avvenuto il 23 maggio dopo un alterco tra Candace e la madre Margaret. La 44enne si sarebbe fatta aiutare dalla figlia a smaltire i resti, che sarebbero stati tenuti in un cestino blu nella sua camera da letto. Sempre dalle carte risulta che Margaret avrebbe minacciato la figlia di denunciarla alla polizia per uso fraudolento della sua carta di credito. E dire che nel 2021 Candace scriveva così sui social: “Buona festa della mamma alla donna numero uno della mia vita. Spero che tu abbia una giornata fantastica e serena. Non riesco a dirlo tutti i giorni, ma ti amo moltissimo”.