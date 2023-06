È ufficialmente terminata dopo 26 anni la storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due hanno deciso di comunicare la fine del loro rapporto attraverso un’intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair dopo numerosi gossip e indiscrezioni circa la loro vita privata. E sulla vicenda è intervenuto Fabrizio Corona con alcuni gossip. Il “Re dei paparazzi”, attraverso il suo canale Telegram, ha affermato di avere informazioni e foto su un presunto tradimento di Bruganelli avvenuto più di 20 anni fa. “Io vi racconterò la verità del mondo dello showbiz. Tipo, quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso. Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo”, ha tuonato Corona a inizio video. E ancora: “Dagospia ha dato la notizia della separazione mesi fa. E loro (Bruganelli e Bonolis, ndr) per non perdere l’ esclusiva, hanno denunciato il sito ed hanno negato tutto. Proprio come avevano negato Francesco Totti e Ilary Blasi. Ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Una volta c’ero io a farlo, oggi hanno imparato a farlo loro, nella loro ipocrisia. Per due spicci”. Il video si conclude con una promessa da parte di Corona ai suoi followers: “Presto tornerò io in questo canale per dirvi tutta la verità a riguardo”. Nel frattempo Bonolis e Bruganelli (quest’ultima molto attiva sui social) non hanno in alcun modo commentato.