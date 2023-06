Hanno deciso di non dormire nello stesso letto. E non perché ci sia qualche problema in particolare tra di loro. Di chi stiamo parlando? Di Chloe Szepanowski e Mitch Orval, influencer rispettivamente seguiti da 608 e 254 mila follower su Instagram, fidanzati da 8 anni. La coppia utilizza i social per parlare di sé, rivelando in tutta sincerità aspetti anche meno conosciuti. Attraverso post e stories si raccontano e, perché no, i tabloid li riprendono. Storie comuni (o meno), in cui le persone possono rispecchiarsi.

È questo quello che accade spesso con gli influencer. Insomma, persone che non hanno chissà quale talento. Anzi spesso solo quello di riuscire a creare una connessione con chi li segue, sviluppando una sorta di empatia, di processo di riconoscimento. Chloe e Mitch non fanno eccezione. Come riportato dal Daily Mail, i due si fanno apprezzare per la sincerità e la schiettezza con cui raccontano la propria vita: quella di una giovane coppia – 24 anni lei, 26 lui – con due bimbi piccoli: Arti (due anni) e Sunny (nove mesi). La nascita dei figli ha inevitabilmente cambiato le loro giornate: “Come va la tua relazione con Mitch da quando hai allargato la famiglia?”, ha chiesto un follower. Quindi la modella e influencer: “Non è mai perfetta. Litighiamo, lui dorme sul divano la maggior parte delle notti (perché dorme meglio), dice che dorme come un Labrador ahahahah”. E ancora Chloe ha spiegato le (nuove) dinamiche familiari: “Ci destreggiamo tra la casa e i bambini e se c’è tempo di notte guardiamo qualcosa o ci facciamo un massaggio, un bagno, ci divertiamo. E poi altre sere vogliamo guardare i nostri programmi o fare le nostre cose. È una corsa sfrenata, ma alla fine della giornata lo facciamo insieme. Diventa quasi una comprensione reciproca e prendiamo quello che arriva”. Quindi un altro follower ha poi chiesto se Chloe condivida o meno ancora il letto con i suoi due figli. Allora lei ha pubblicato un selfie e ha scritto: “Sì. Sunny inizia nella culla della sua stanza e verso mezzanotte entra a letto (io allatto) e Arti attualmente dorme ancora nel nostro letto. Ma abbiamo ordinato il suo letto a castello, solo che non è ancora arrivato. Insomma, presto faremo il passaggio definitivo”, ha infine concluso Chloe parlando di semplici e naturali dinamiche familiari. I fan possono stare tranquilli, tra lei e Mark (tra l’altro figlio della star di football australiano Mark Orval) tutto fila liscio. Alti e bassi, come ogni coppia. Niente di più.