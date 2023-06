Un bambino di 11 anni ha rinunciato alla vittoria in una gara di atletica per aiutare l’avversario. È successo domenica scorsa sulla pista di atletica leggera di Lucca. Protagonisti due bambini partecipanti al Gran Galà Esordienti che ha preceduto il 2/o Meeting internazionale città di Lucca. In una delle ultime batterie dei 400 metri due ragazzini, uno della Virtus Lucca, in maglia blu e l’altro dell’Atletica Massarosa, in maglia rossa, lanciano la volata finale con buon vantaggio sugli altri ma a circa 80 metri dall’arrivo si agganciano. Il bimbo in maglia rossa cade a terra spianando la strada al ragazzino della Virtus, che però con un gesto sportivo si ferma tornando indietro e aiutando il rivale a rialzarsi. Il tutto è avvenuto davanti alla tribuna gremita che ha salutato il gesto con uno scrosciante applauso. La gara poi è stata vinta in rimonta da un bimbo livornese.

Video NoiTv