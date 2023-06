Il filmato di un presunto tradimento. Lui che bacia un’altra ragazza e il web si infiamma. Di chi stiamo parlando? Di Damiano David dei Maneskin. Proprio così. Sono le prime ore del pomeriggio di oggi 8 giugno quando comincia a circolare su TikTok un filmato in cui il frontman della band romana limona (perché di questo si tratta) con una ragazza. Ma sarà davvero lui? L’orecchino e il tatuaggio che si intravede suggeriscono di sì. Poi la conferma ufficiale da parte del diretto interessato, che in una recentissima Instagram story ha scritto: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevano gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano”. Una doccia fredda per i tanti fan della coppia.

Non solo. Pare che la ragazza con cui si è baciato in discoteca si chiami Martina, modella e molto amica di Victoria, la bassista della band. Neanche a dirlo, il video sta facendo il giro del web. Tantissimi i commenti sotto al filmato ripubblicato su Twitter anche dalla popolare pagina Trash Italiano: “Con l’amica di Victoria, tutto in famiglia”, “Damiano che cabbo fai”, “Che dire? Beata lei”. E qualcuno ci vede qualcosa di ‘losco’, quasi una mossa di marketing: “Sarà una cosa organizzata ad hoc, sapendo che è pedinato ogni secondo”. Dove sarà la verità? Impossibile saperlo. Giorgia Soleri, al momento non ha commentato. Probabilmente è troppo impegnata con la sua nuova collection.