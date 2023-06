Un video diventato in breve tempo virale mostra il cantante dei Maneskin, Damiano David, mentre bacia una ragazza bionda in discoteca a Formentera. È stato poi lo stesso frontman a voler chiarire spiegando che la sua storia con la compagna Giorgia Soleri è arrivata al capolinea: “Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”