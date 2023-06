Aurora Ramazzotti torna nel mirino degli haters. Per cosa? Il biberon. Il 30 marzo scorso é nato Cesare, il suo primogenito, e da allora la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti é stata più che mai vittima dei soliti, vili, leoni da tastiera. In particolare in queste ore si sono scatenati i commenti per una foto che ritrae il piccolo prendere il latte da un biberon al posto del seno. Ma le critiche non hanno intimorito l’influencer che ha giocato, come sempre la carta dell’ironia. E tramite una story ha risposto a tono con una toccante conversazione mamma-figlio: “Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? Diglielo tu che la mamma non aveva più latte. Ma noi dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede”. Poi, pensando a tutte quelle neo mamme che spesso si sentono inadeguate per non aver latte, aggiunge: “Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno”. Conclude chiosando: “E soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti“.