L’Universo da sempre con i suoi segreti e i suoi corpi celesti affascina l’uomo. E quando si trova la persona giusta, questa diventa la nostra Stella Polare. E l’astronauta catanese Luca Parmitano ha trovato la sua. Dopo il primo matrimonio nel 2009 con Kathy Dillow (da lei ha avuto due figlie, Sarah e Maia), il 2 giugno scorso è convolato nuovamente a nozze. La sposa? Marta Guidarelli, musicista che ha debuttato nel 2015 a Cesena con un tributo ai Foo Fighters e oggi si occupa di sponsor e fundraising per il progetto Rockin’ 1000, la più grande rock band al mondo.

Molto geloso della sua privacy, Parmitano ha mantenuto segreta la location e ha fatto sapere del matrimonio solo a cose fatte con un semplice tweet: una foto che li ritrae insieme, in abito da cerimonia. Il tutto accompagnato dalla semplice e romantica frase: “2.6.2023 ‘Spazio è ciò che ci unisce, non ciò che ci distanzia’“. Immediati i commenti – da tutte le parti del mondo – di auguri per la nuova coppia.