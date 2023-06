Un coltello in mano, dentro il parco giochi di un’area del lungolago di Annency, nell’Alta Savoia francese. Uno, due, tre fino a sei persone colpite. Poi il tentativo di fuga e l’arresto. Mentre tutt’attorno i soccorsi si affrettano a recuperare i corpi dei feriti per trasportarli in ospedale. Quattro sono bambini, due di loro sono in pericolo di vita, così come il più anziano accoltellato. Uno dei bimbi, in condizioni di “emergenza assoluta“, è stato trasferito in elisoccorso a Ginevra, in Svizzera. Le vittime hanno un’età compresa fra i 22 mesi i tre anni, scrive il quotidiano locale Le dauphiné liberé. I quattro sono un maschietto di due anni e la sorellina poco più grande, una bambina di 3 anni di nazionalità britannica e un bambino di 22 mesi di nazionalità tedesca. Un’altra vittima è un uomo di 70 anni che era seduto una panchina. Ma si stanno svolgendo le verifiche anche su uno dei due adulti aggrediti: uno potrebbe essere stato colpito anche da un proiettile sparato dalla polizia verso l’assalitore.

L’aggressore, entrato in azione vicino al Jardin de l’Europe, è stato arrestato dentro lo stesso parco. Si chiama Abdalmasih H., è un richiedente asilo siriano di 32 anni sconosciuto agli archivi della polizia e dell’intelligence. Aveva presentato domanda di asilo in Francia il 28 novembre 2022 e, nel frattempo, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia con decisione dello scorso 26 aprile. L’uomo è infatti sposato con una cittadina svedese con cui ha avuto un figlio, che oggi ha 3 anni. Nella sua domanda di asilo, l’aggressore, che vive in Svezia da dieci anni, ha dichiarato di essere un cristiano della Siria. Aveva anche una croce cristiana addosso, apprende Le Figaro da una fonte vicina al caso.

L’assalitore ha cominciato a “saltare“, poi “a gridare” e “si è diretto verso i passeggini“, cominciando a infierire “con il coltello, a ripetizione, sui bambini”, racconta uno dei testimoni. Un’altra persona persente ha detto di aver visto “dei bambini e una mamma a terra”: quando l’attentatore “ha visto che era circondato dalla polizia, si è diretto verso una coppia ed è partito direttamente con il coltello contro un nonno, che era lì con la moglie, e l’ha pugnalato”. Un venditore di gelati che lavora nel parco dove è avvenuto l’attacco, ha raccontato di aver già visto l’aggressore nei giorni scorsi, mentre si guardava intorno.

Dopo un tentativo di fuga, gli agenti hanno sparato all’uomo e lo hanno colpito a più riprese, soprattutto alle gambe. La premier Elizabeth Borne e il ministro dell’Interno Gérald Darmanin si stanno recando sul posto. “È un attacco di una vigliaccheria assoluta”, ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet. “Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte, la nazione è sotto choc. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza in azione”.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

Uno dei due adulti accoltellati è stato successivamente ferito anche dai colpi di pistola della polizia intervenuta sul posto. La Procura della repubblica, riferiscono i media francesi, ha aperto a questo riguardo una inchiesta per precisare “le circostanze” nelle quali la polizia ha aperto il fuoco durante l’intervento per arrestare l’uomo.