Laura Freddi, storica ex compagna di Paolo Bonolis, ha ricevuto la notizia della separazione tra il conduttore e Sonia Bruganelli in diretta, mentre era ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno“. Le indiscrezioni a riguardo si susseguivano da mesi ma se finora la coppia aveva sempre smentito, ora in un’intervista a Vanity Fair ha rotto gli indugi, spiegando di aver deciso di divorziare: “Sono persone molto intelligenti – ha commentato Freddi quando la padrona di casa ha letto le parole dei due ormai ex coniugi -. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però”. E ancora: “Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia – ha proseguito -. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.