“Mi hanno detto che dovevo venì, e sono venuto“. Così Paolo Bonolis scherza in prima battuta durante un’intervista doppia rilasciata con Sonia Bruganelli a Vanity Fair. Un’intervista non qualsiasi, perché la coppia annuncia di non essere più coppia, almeno non nel senso di moglie e marito. Da quando sono separati non lo dicono. “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, il claim della chiacchierata. Su cosa non funzionasse, rispondono entrambi. Bonolis: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”. E Bruganelli: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo (…)”. Insomma, un lungo botta e risposte, dove i due spiegano come sia cambiato il loro rapporto anche perché, a proposito di lavoro, Bonolis precisa: “Si può collaborare anche quando le cose cambiano. Però non credo di lavorare ancora a lungo. Sono 44 anni che faccio questo mestiere. C’è un processo naturale, definibile biologicamente come “orchite”, che mi porta a pensare altrimenti della mia vita. Voglio dare al futuro un sapore diverso rispetto a quello che ho vissuto fino a ora”. L’intervista integrale su Vanity Fair. E niente paura perché Bruganelli assicura: “Ho le mie borse e i miei Rolex” e Bonolis rilancia: “Preferisco altre cose nella vita”.