Un maxi toast, un clubsandwich al polo e un altro al tonno, una piadina al polo, una con del formaggio affumicato, dell’ananas, una spremuta d’arancia, una bottiglia d’acqua piccola e una birra alla spina. È questo il menù del pranzo che l’influencer ex volto di Uomini e Donne Rosa Perrotta ha fatto nel weekend in un locale del centro di Lugano, in Svizzera, la cittadina dove ha trascorso il ponte del 2 giugno con il compagno Pietro tartaglione e i loro due figli. Ma se i piatti ordinati non erano proprio luculliani, tutt’altro discorso è il conto. Sì, perché come si vede dallo scontrino che lei stessa ha pubblicato nelle sue storie, il totale è stato del corrispettivo in euro (lei ha pagato in franchi, ndr) di circa 150 euro. Una cifra che può sembrare esorbitante, ma che va contestualizzata non solo tenendo conto del locale da lei scelto – elegante e posto proprio nella piazza centrale della cittadina svizzera – ma anche del fatto che in Svizzera il costo della vita è decisamente più alto rispetto a quello dell’Italia (e tutto vi è proporzionato). “Ma quanto mi costa…?”, ha commentato lei lanciando il sondaggio tra i follower: neanche a dirlo, subito si sono scatenati i commenti, con molti utenti che non hanno nascosto la loro indignazione.