Se cercare di contenere ed evitare gli sprechi è non solo comprensibile ma assolutamente doveroso anche in occasione di grandi festeggiamenti come un matrimonio, quello che ha fatto questa sposa è decisamente meno “etico”. Tanto che a denunciarlo è nientemeno che sua sorella. Cosa ha fatto? Per “risparmiare una fortuna” ha pensato bene di riproporre agli invitati gli avanzi del buffet di nozze della sorella (colei che ha poi spifferato tutto), scongelati dopo otto mesi. Una vicenda riprovevole che è diventata virale sui tabloid britannici e arriva, indovinate un po’, dal solito Reddit, la piattaforma che raccoglie le storie più disparate raccontate dagli utenti del web.

Il racconto della sorella della sposa inizia con una doverosa premesse, in cui spiega di essersi sposata a sua volta otto mesi fa, con un banchetto da 200 invitati. Inevitabilmente, era avanzato del cibo e aveva dato così disposizioni alla madre affinché lo raccogliesse e lo donasse alla mensa dei poveri dove è solita fare volontariato. E per lei la faccenda era così archiviata. Se non fosse, però, che quando hanno aperto il buffet alle nozze della sorella “ho notato qualcosa di strano. Il cibo sembrava stranamente ‘familiare’. O meglio, identico a quello del mio matrimonio, solo più secco e triste”. Così è corsa a chiedere spiegazioni alla madre, che aveva aiutato la sorella nei preparativi e lei “mi ha serenamente detto di aver ‘risparmiato una fortuna’ scongelando il cibo del mio matrimonio per servirlo ora agli ospiti. Sono inorridita e ho subito espresso le mie preoccupazioni per la sicurezza. Si è arrabbiata e ha detto che mi stavo comportando come una snob e che avrei dovuto essere felice che il cibo non fosse andato sprecato”.

Quindi la storia prosegue: “Non volevo fare una scenata ma ero preoccupata che le persone potessero sentirsi male, quindi sono andata a dirlo a mia sorella. Era terribilmente imbarazzata. Mi ha detto di non mangiare il cibo e mi ha ringraziato per l’avvertimento. Io ho deciso di avvisare anche gli altri ospiti. Mia madre – continua il post – è stata criticata per aver badato al risparmio, ma anche io ho ricevuto commenti negativi. Alcuni parenti hanno detto che ho messo mia sorella in cattiva luce di proposito e che il cibo andava bene perché era stato congelato e poi scongelato. Dicono che nessuno lo avrebbe scoperto se non lo avessi detto io. Non so se ho fatto qualcosa di sbagliato, vorrei sapere se devo scusarmi”, conclude la donna.

Neanche a dirlo subito si sono scatenati i commenti degli utenti, molti dei quali non hanno risparmiato le critiche: “Il problema non è che il cibo fosse congelato, ma come. È rimasto esposto per tutta la durata del tuo ricevimento, poi è stato trasportato in auto, e solo dopo congelato. Non è solo da tirchi, ma decisamente pericoloso per la salute”, fa notare un utente. E ancora: “Tua madre ha messo a rischio la salute di tutti”, “Sorvolando su tutte le norme di conservazione del cibo, di cui hanno già scritto gli altri, io mi concentrerei sul fatto che tua madre ha rubato gli avanzi del to matrimonio nonostante tu avessi già deciso a chi destinarli”.