Procedono spediti i lavori per ultimare il nuovo super attico che ospiterà la famiglia Ferragnez. La consegna è prevista a settembre ed è Chiara Ferragni a tenere aggiornati i suoi follower sullo stato di avanzamento della casa in cui presto si trasferiranno. Nella giornata di martedì, infatti, l’imprenditrice digitale ha fatto un sopralluogo nel cantiere insieme ai figli Leone e Vittoria per mostrargli le nuove camerette. Il super attico, su due livelli, si trova poco distante dall’attuale abitazione, sempre in zona City Life, a Milano.

Nelle immagini pubblicate da Chiara in un post si vede il camino monumentale rivestito di marmo che troneggia al centro del soggiorno non ancora arredato, una imponente scala a chiocciola e grandi vetrate con l’affaccio sul terrazzo dalla vista mozzafiato sulla città. Il pavimento è in parquet e in una stanza si vede addirittura un intarsio geometrico che va a creare un suggestivo effetto ottico che sembra piacere molto al piccolo Leone. Per il resto Chiara non ha svelato molto ma dalla quantità di fili che pendono dal soffitto sembra proprio che l’illuminazione sarà decisamente scenografica.