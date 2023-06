L’attuale edizione dell’Isola dei Famosi è caratterizzata dei siparietti tra Ilary Blasi ed Enrico Papi, nuovo opinionista. Ma nella puntata del 5 giugno, a riprendere il conduttore non è stata solo la showgirl. In attesa di scoprire chi avrebbe dovuto lasciare il reality tra Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse, Papi si è alzato dalla poltrona e ha iniziato a camminare per lo studio. Un gesto che ha scatenato le ire del regista Roberto Cenci, messo così in difficoltà nelle riprese. Con voce spazientita lo ha quindi esortato a tornare al suo posto. “Siediti!“: è tuonato dagli altoparlanti.

Ordine che, da come si vede nel video diventato virale, è stato subito recepito. Il programma è proseguito poi come da scaletta con l’esito del televoto che ha visto l’eliminazione di Fabio Ricci. Tuttavia, questo non è stato l’unico rimprovero fatto a Papi nel corso della serata: già in precedenza Ilary Blasi lo aveva allontanato perché insisteva a voler indagare sulle dichiarazioni di Gian Maria Sainato chiedendo risposte a Helena Prestess.