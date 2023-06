“Non vogliamo il Ponte, ci sono centinaia di cose da fare prima in Sicilia. È una questione di interesse, di soldi e di business. La nostra isola è abbandonata”. Così alcuni manifestanti, circa 200 persone, che hanno atteso l’arrivo di Matteo Salvini nei pressi dell’ingresso all’imbarco dei traghetti in Rada San Francesco, a Messina, in occasione dell’appuntamento organizzato dalla Cisl in merito al tema del Ponte sullo Stretto. Quando il ministro delle Infrastrutture è sceso dall’auto, i contestatori hanno lanciato diversi rotoli di carta igienica.