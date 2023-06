Amedeo Goria non si risparmia quasi mai quando si tratta di interviste e così ha fatto con Fanpage. La Rai, per esempio, il giornalista la conosce per averci lavorato e su Fazio e Annunziata ha detto: “Conosco la Rai come le mie tasche. E se fossi stato più prono agli incanti della politica, avrei potuto fare ben altra carriera. Detto questo, mi rifiuto di credere che qualcuno del centrodestra abbia detto a Fazio o a Lucia Annunziata di cambiare atteggiamento. Non condivido questa prosopopea, questo egocentrismo di persone che pensano di essere al centro del mondo, quando a me non risulta che lo siano. Magari al loro posto metteranno Monica Maggioni, che mi fregò un’edizione di Uno mattina estate e poi ha fatto una grande carriera. È brava, determinatissima”. Zan zan. Dal matrimonio con Maria Teresa Ruta nel 1987, finito per “frivolezze” che Goria definisce “determinanti per la separazione e per il divorzio. Ho fatto qualche scappatella di troppo, poi i rapporti si incrinano e ogni piccolezza diventa un pretesto per litigare”. Poi precisa: “Credo che ogni persona abbia un suo destino e io non sono un uomo adatto a sposarmi”. E infatti la relazione del giornalista con Vera Miales è finita: “Sono single. Con Vera è finita da più di un anno. Ci siamo comunque voluti bene, al di là delle luci dei riflettori che sono corrompenti. Dopo la storia con Vera ci sono state delle ragazze che si sono avvicinate a me, pensando che io avessi la bacchetta magica per trasformarle in personaggi pubblici. Mi dicevano esplicitamente che il loro scopo fosse questo”. Non manca una domanda sul Grande Fratello Vip, al quale Goria ha partecipato come concorrente: “In effetti l’ho anche gestita male, casini su casini. Cose ingigantite. Mi hanno accusato di averci provato con Ainett (Stephens, ndr), ma non era vero. L’unica cosa che ho fatto con lei è stato metterle una volta la mano sulla pancia per tranquillizzarla. E poi, siccome anche lei come me aveva freddo ai piedi, ho scaldato i miei con il fon e poi toccavo i suoi per scaldarglieli. Queste sciocchezze qui”. E proposito del reality di Canale5, il giornalista chiede di una puntata nella quale Goria era ospite e Antonella Elia disse: ‘Ho saputo che il soprannome di Amedeo Goria è l’idrante’. Commento del conduttore? “Pupo non osava dirlo e lo disse Antonella Elia. Devo ringraziare Alba Parietti per questo, un giorno disse: ‘Parlano di questo Amedeo Goria, ma chissà cosa ha’. L’unica cosa che posso dire è che alla mia età, 69 anni, sono ancora vivace, attivo”. Ma che rapporto con ha il sesso a 69 anni? L’approccio è cambiato nel tempo? “Devo dire che non è cambiato. Ancora adesso mi compiaccio quando sto bene in salute e non ho altri pensieri. Perché, come si dice, il cosino maschile non vuole pensieri. Sono contento quando guardo una bella ragazza, fintanto che ho questa curiosità, mi sento vivo. Anche perché sono sessualmente attivo. Vorrei dire una cosa alle persone mature”. E qual è il consiglio del giornalista? “Le invito a fare sesso, perché il sesso fa bene, eiaculare spesso fa bene alla prostata. Si vive più a lungo, c’è bisogno di avere orgasmi. Sarei anche per la riapertura delle case chiuse, anche se in Italia questa cosa non passerà mai. Però una regolamentazione permetterebbe a chi fa quel mestiere, di ricevere uno stipendio adeguato, di evitare malattie e diminuire il rischio di violenza sessuale”. Progetti futuri? (…) Mi hanno offerto una parte nella commedia La cena dei cretini. Mi hanno dato il copione e ci sto pensando. Lo spettacolo sarà a ottobre. E poi sono in libreria con “2 cuori e 1 app“, scritto a quattro mani con Savina Sciacqua, un libro che traccia l’identikit di dieci uomini e dieci donne in cui ci si può imbattere sui social o sui siti di incontri. Io ho curato i profili femminili: la calcolatrice, la crocerossina, la cuoca, la diabolica, la gelosa, la libertina, la mamma, la solare, la superba, la svalvolata. È un divertissement, un libro divertente e veloce, che spero sia una piacevole lettura estiva”.