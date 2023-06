Michael Bibi ha il cancro. Il celebre dj ha condiviso la straziante notizia sul suo profilo Instagram. “Ciao mondo, scrivere questo post è difficile.. la scorsa settimana mi è stato diagnosticato un linfoma del sistema nervoso centrale”, ha scritto Bibi. “Un cancro molto raro che colpisce il cervello e la colonna vertebrale. Digitare questo messaggio non sembra proprio reale e mi dispiace per la cattiva notizia. Non so cosa mi aspetta, sono stanco ma so di essere forte e non lascerò che questo mi abbatta”.

Infine ha aggiunto sotto la foto che lo vede già in chemioterapia: “Sfortunatamente si sta muovendo velocemente e devo rimanere in ospedale iniziando immediatamente il trattamento. Tornerò più forte per tutti voi”. Già il 17 maggio scorso aveva postato su Instagram di essere rimasto “offline per un bel po’ di tempo” in cerca di cure per l’acufene. E pare sia nata da lì l’indagine medica dettagliatissima che ha portato a scoprire il problema neurologico più profondo nel tronco cerebrale. Molti colleghi di Bibi del calibro di FISHER, Martin Garrix, Skrillex, Black Coffee si sono raccolti attorno a lui nel trasmettergli affetto e coraggio per il momento difficile.