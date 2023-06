Lewis Hamilton al GP di Spagna di Formula 1 a Barcellona si è piazzato al secondo posto. A fare il tifo per lui c’era una raggiante Shakira. Dopo la burrascosa separazione da Gerard Piqué, la cantante sembra essersi avvicinata molto al mondo dei motori ed era presente anche in Florida, sempre nel box della Mercedes. Inevitabile il vociferare su una possibile storia d’amore tra il campione inglese e la cantante i quali sono già stati paparazzati insieme in più occasioni: a cena da Cipriani e su uno yacht. E la battuta di Hamilton intercettato a un evento mondano alimenta il gossip: “Ho bisogno di trovarmi una latina“.