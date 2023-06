Umberto II di Savoia (al trono solo per 33 giorni) è stato l’ultimo re d’Italia. Nonostante la monarchia non abbia più potere politico, i membri del Casato hanno mantenuto i loro titoli nobiliari. E oggi, per la prima volta nella storia, l’inesistente Regno d’Italia vede salire al trono una principessa. A dichiararlo l’erede al trono che non c’è Emanuele Filiberto: “Abidcherò in favore di mia figlia. Sono certo che farà meglio di me. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re”.

Ovviamente, la 19enne Vittoria non potrà diventare regina ma in quanto principessa sarà lei a presenziare agli eventi. Già in occasione dei funerali di Papa Benedetto XVI, Victoria aveva rappresentato la famiglia reale. Il fatto che Vittoria possa essere erede al trono è possibile perché, per il suo 16esimo compleanno, il nonno Vittorio Emanuele ha abolito la Legge Salica (prevedeva che solo i maschi potessero essere Re). “Era il miglior regalo che il nonno potesse farmi“, le parole della principessa.

Ma chi è Vittoria di Savoia? Nata a Ginevra, è la primogenita di Emanuele Filiberto e dell’attrice francese Clotilde Courau. Studia in Inghilterra Storia dell’Arte e Scienze Politiche e di lei il principe con orgoglio racconta: “È sensibile e intelligente, aperta. Ama molto il contatto umano, si preoccupa di ciò che vede intorno a lei. Appena è scoppiata la Guerra in Ucraina è immediatamente partita con la Croce Rossa per portare aiuti”. La reale vocazione di Vittoria non è la corona ma la moda. Già al momento è impegnata con diversi brand come modella e il suo sogno è diventare stilista e influencer.