“L’ho sempre detto che vorrei finire la mia carriera in Rai. Da bastian contrario, nel momento in cui tutti scappano io potrei tornare”. Una “battuta”, dice il conduttore, questa che ha fatto il chiusura di un’intervista rilasciata a La Stampa. Serio o faceto? Forse un po’ tutte e due le cose e questa mattina è arrivato puntuale il commento di Fiorello a Viva Rai2!: “Chiambretti è l’unico, soprattutto di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare a Discovery. Piero, bravo! Vieni da noi ma sappi che saresti l’unico perché da quando c’è Roberto Sergio non si vede un comunista in Rai neanche a pagarlo oro. Ti prego porta una bandiera rossa perché in Rai sono finite tutte”. E ancora: “Sarebbe bello avere Pierino. Visto che Cattelan ha detto di non voler fare il programma al posto di Fazio, sarebbe una bella cosa avere Chiambretti di domenica a quell’ora lì”, ha concluso lo showman.