Mesi fa Mara Venier al settimanale Di Più aveva affermato: “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero, per passare a programmi che mi impegnino di meno”. E proprio nell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 4 giugno, con Teo Teocoli in studio ha fatto un’affermazione che fa pensare (anche se i rumors la danno confermatissima alla guida del contenitore domenicale): “Aspettiamo la prossima stagione che tu ci sarai”, ha detto Teocoli. E Venier: “Eh no, questo non lo so“. Ma Teo non ha ‘mollato l’osso’: “Te lo dico io che ci sarai. Ci devi essere perché non è più Domenica In senza di te“. Poi, ha continuato: “Io penso, non per portare acqua al mio mulino, che tu mi inviterai almeno per 20 puntate”. Mara ha chiosato: “Se ci sono sì, affare fatto. Guarda che fai Domenica In con me se ci sono”.