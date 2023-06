“Il ritorno a XFactor con Morgan, lui è sempre così turbolento, ti preoccupa che ci sia?”. Così a margine della conferenza stampa di presentazione del suo Festival Love Mi, Fedez si trova a dover rispondere a domanda diretta sulla prossima giuria del talent targato Sky che lo vede protagonista assieme a Morgan, Ambra e Dargen D’Amico. “Non è questione di turbolento – la risposta del rapper – spero sia professionale e che arrivi almeno in orario“. “Non è scontato?”, la domanda successiva. E Fedez: “No, perché non è mai stato così“. Dunque, parrebbe che l’aria sia frizzantina in quel di Sky e la cosa non può che giovare a un talent che poco ha da dare (con i Maneskin da un punto di vista musicale si campa di rendita) se non qualche scaramuccia tra giurati.