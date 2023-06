Il “seno gate” continua. Lo scontro a distanza tra Angela Cavagna e Sabrina Salerno rischia di trasformarsi in una saga anatomica di quelle che avrebbero occupato intere puntate di Live-Non è la D’Urso. “Vero o rifatto?”, questo continua ad essere il dilemma, nonostante la Salerno sia arrivata addirittura al punto di produrre una perizia, realizzata da un importante chirurgo plastico, per smentire le insinuazioni dell’ex infermiera sexy di Striscia la notizia. Che però non ci sta e rincara la dose con un altro “velenoso” sospetto.

COM’È SCOPPIATO LO SCONTRO TRA LA CAVAGNA E LA SALERNO

Piccolo riassunto delle puntate precedenti. Una settimana fa, intervistata dal Corriere della Sera, Angela Cavagna ha ricordato un episodio risalente a trent’anni prima: quando accusò Sabrina Salerno di essersi rifatta il seno e quest’ultima la denunciò. “Era la verità, perché mentire?”, ha aggiunto con un pizzico di sarcasmo l’ex infermiera sexy di Striscia la Notizia, che venne querelata dalla cantante. Così iniziò il processo e le due finirono per scontrarsi in tribunale. Ma il duello tra maggiorate finì in un nulla di fatto: “Io chiesi che Sabrina si presentasse in aula per una prova pratica con un esperto. Non è venuta ed è finita così, a tarallucci e vino, non ne ho più saputo niente”, ha aggiunto la Cavagna.

LA PERIZIA DI SABRINA SALERNO E LA CONTROREPLICA DELL’EX SHOWGIRL

Parole che Sabrina Salerno non ha gradito, tanto da aver pubblicato pochi giorni fa sulle sue pagine social il referto del professor Giorgio Berna, Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e Direttore dell’Unità operativa complessa Chirurgia plastica dell’Ospedale di Treviso. Il dottore scrive nel referto che “la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)”. Insomma, il leggendario seno sella Salerno è vero. “Spero, con questo documento, di aver messo la parola fine a una fake news che mi perseguita da più di trent’anni”, ha commentato soddisfatta la pop star. Ma la partita è tutt’altro che chiusa. La Cavagna, infatti, sembra non credere a questa perizia e su Instagram ha pubblicato due foto a confronto, la sua e quella della Salerno, quando erano giovani. Lei appare già ultra-maggiorata, la cantante invece no. “Trova le differenze… Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto… Per concludere… grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa per cui chiudo l’argomento e me ne torno al mare”. Come risponderà questa volta Sabrina Salerno?